Мамедъяров лидирует в США

В Сент-Луисе (США) проходит турнир серии «GrandChessTour», в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

После партий предыдущих дней в рапид, участники соревнования состязаются в блице.

В четвертый день турнира были проведены девять туров. Мамедъяров дважды сыграл вничью, сначала с Александром Грищуком (Россия), потом с Леньером Домингесом (Куба). Далее он уступил Левону Ароняну (Армения), обыграл Фабиано Каруану (США), проиграл Максиму Вашье-Лаграву (Франция), после чего одержал три победы подряд — над Сергеем Карякиным (Россия), Уэсли Со (США) и Вишванатаном Анандом (Индия).

В активе Шаха 17 очков и он лидирует на турнире на пару с Хикару Накамурой. Впереди еще 9 туров.

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