Мамедъяров и Раджабов ждут старта отборочного турнира

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов начинают отбор в турнир претендентов. Сегодня в Москве стартует первый этап Гран-при ФИДЕ, участники которого будут бороться за путевки в кандидатский старт. Два лучших гроссмейстера всей серии, состоящей из четырех турниров, получат заветные вакансии.

Помимо Мамедъярова и Раджабова, на первом турнире серии также сыграют Аниш Гири (Голландия), Уэсли Со, Хикару Накамура (оба США), Левон Аронян (Армения), Александр Грищук, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов, Даниил Дубов (все Россия), Радослав Войташек, Ян-Кшиштоф Дуда (оба Польша) и Вэй Йи (Китай). К слову, в 1/8 финала Шахрияр будет противостоять Войташеке, тогда как Теймур встретится с Накамурой.

Следует отметить, что всего в цикле выступят 22 гроссмейстера, но каждый из них сядет за доску в трех турнирах из четырех возможных. Если говорить о финансовой составляющей, то призовой фонд каждого Гран-при составит 130 000 евро.