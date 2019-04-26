Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в США

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна вполне может состояться в Вашингтоне. Как передает Sputnik-Армения, об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«У нас были встречи в Париже, в Москве. Может ли быть встреча в Вашингтоне? Конечно. Готовы ли мы на самом деле к ней? Безусловно», — сказал Мнацаканян.

При этом он подчеркнул, что необходима последовательность процедур, и когда коллеги из США конкретизируют свое приглашение, тогда с заявлением выступит и армянская сторона. Мнацаканян сказал, что не хочет говорить от имени коллег из США, поскольку они должны еще все подготовить, уточнить.

«Я не могу сказать, что иду к вам в гости без заявления с вашей стороны», — пояснил Мнацаканян.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что США предложили провести в Вашингтоне встречу с армянским коллегой по урегулированию карабахского конфликта.