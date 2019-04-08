Мамедъяров хочет побеждать

VI Мемориал Вугара Гашимова вступает в свою заключительную стадию. По итогам седьмого тура вновь в единоличные лидеры выбился Магнус Карлсен, обыгравший Аниша Гири, и набравший 5 очков. 3,5 очка у Теймура Раджабова, 2,5 – у Шахрияра Мамедъярова.

В седьмом туре Шах сыграл вничью с третьим номером мирового рейтинга Динг Лиреном. «Всякий раз, когда я противостою китайскому гроссмейстеру, мы по-разному трактуем то, что происходит на доске. И это действительно интересно. После дебюта я решил, что получил перевес, но в эндшпиле допустил ряд неточных ходов, в результате чего оппонент получил шансы на победу. Хотя, признаться, не уверен, имелись ли там реальные ходы, чтобы выиграть. Но поединок протекал так интересно и динамично, что наверняка попадет в учебники», — заявил Шахрияр.

«Понимаю, что за победу на турнире бороться уже не смогу, но попытаюсь хоть завершить его на мажорной ноте. Несколько выигрышей на финише Мемориала В.Гашимова мне не помешают. Вот вам моя мотивация на заключительный отрезок», — признался Мамедъяров.