Мамедъяров делает ничью с Ароняном

В Сент-Луисе (США) прошел четвертый тур Кубка Синкфилда, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. Наш гроссмейстер играл белыми с Левоном Ароняном из Армении. Партия завершилась вничью.

Отметим, что Кубок Синкфилда является четвертым турниром серии коммерческой серии «Grand Chess Tour».

Остальные партии четвертого тура завершились следующим образом: Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США) — 1:0, Александр Грищук (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) — 0,5:0,5, Уэсли Со (США) – Сергей Карякин (Россия) — 0,5:0,5, Вишванатан Ананд (Индия) – Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5.

Турнирная таблица: Мамедъяров, Аронян, Карлсен, Грищук, Каруана – по 2,5, Вашье-Лаграв, Ананд – 2, Со – 1,5, Накамура, Карякин – по 1.

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