Мамед Мусаев: Развитие Азербайджана основана на свободной рыночной экономике

Предпринимательство играет роль локомотива для экономического развития страны.

Об этом заявил сегодня на семинаре, посвященном роли частного сектора в сфере продовольствия и сельского хозяйства в рамках Целей устойчивого развития в Баку президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, сообщает Trend с мероприятия.

По его словам, в развитии ненефтяного сектора в стране прослеживаются положительные тенденции: «Развитие Азербайджана основана на свободной рыночной экономике. Азербайджан успешно выполняет цели устойчивого развития. В стране созданы широкие возможности для развития сельского хозяйства».

Отметим, что сегодня в Баку начал работу семинар, отражающий роль частного сектора в сфере продовольствия и сельского хозяйства в рамках Целей устойчивого развития.

Семинар призван повысить информированность частного сектора о повестке дня «Устойчивого развития-2030» и упростить обсуждение между государственным и частным секторами роли и привлечения к внедрению в Азербайджане ЦУР.

| 2019-12-17T12:47:21+00:00 17 декабря 2019, 13:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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