Мамед Мусаев: Развитие Азербайджана основана на свободной рыночной экономике

Предпринимательство играет роль локомотива для экономического развития страны.

Об этом заявил сегодня на семинаре, посвященном роли частного сектора в сфере продовольствия и сельского хозяйства в рамках Целей устойчивого развития в Баку президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, сообщает Trend с мероприятия.

По его словам, в развитии ненефтяного сектора в стране прослеживаются положительные тенденции: «Развитие Азербайджана основана на свободной рыночной экономике. Азербайджан успешно выполняет цели устойчивого развития. В стране созданы широкие возможности для развития сельского хозяйства».

Отметим, что сегодня в Баку начал работу семинар, отражающий роль частного сектора в сфере продовольствия и сельского хозяйства в рамках Целей устойчивого развития.

Семинар призван повысить информированность частного сектора о повестке дня «Устойчивого развития-2030» и упростить обсуждение между государственным и частным секторами роли и привлечения к внедрению в Азербайджане ЦУР.