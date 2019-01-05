Малый «звездный бизнес», или как и на чём зарабатывают селебрити в Азербайджане

Талантливые люди талантливы во всем. В последнее время эту всем известную истину с успехом доказывают на собственных примерах некоторые деятели культуры Азербайджана.

# представляет самые успешные примеры реализации творческого потенциала медийных персон, которым удалось не просто создать бренд и сделать свою продукцию популярной, но и завоевать настоящую любовь у потребителей.

Участник легендарной команды КВН «Парни из Баку», Заслуженный артист, актер театра «Планета Парни из Баку» Джабир Иманов на протяжении многих лет совмещает свои творческие миссии со службой в полиции. Ко всему прочему, недавно он был назначен директором Центра культуры Службы государственной безопасности Азербайджана.

Но и это еще не все. Джабир Иманов – создатель бренда «By Jaba». Заслуженный артист разрабатывает уникальные аксессуары и предметы интерьера, и лично принимает участие в разработках креативных продуктов, которые выпускаются под данной маркой.

В перечне последних новинок «By Jaba» — серия хендмейд зеркал, декорированных по мотивам знаменитых азербайджанских ковров. Зеркала, как говорится, на любой вкус и цвет, но главное, все изделия несут в себе богатство и роскошь вековых традиций и отражают элементы карабахской школы ковроделия, а также нахчиванской, газахской, гянджинской и др.

Что касается ценовой политики бренда Джабира Иманова, то, к примеру, зеркало диаметром 23 см обойдется в сумму 200 манатов. Собственного магазина у артиста пока что нет, поэтому свои товары он реализует в некоторых известных магазинах столицы, а также осуществляет бесплатную доставку заказов, сделанных онлайн с его сайта.

А вот за люстру, которые также выполнены по технологии handmade, поклонникам бренда квнщика придется выложить уже минимум 350 манатов.

Одна из самых люксовых моделей Джабира Иманова — 6-ти метровая люстра весом 120 кг, выполненная на заказ и отличающаяся особым шиком.

Писатель Рена Юзбаши в просторах Интернета и литературных кругах прославилась как автор романа в электронных письмах «From: Воробышек with love», дилогии «Целая вечность и на минуту больше», криминального чтива «Скинхед».

В какой-то момент Рена Юзбаши решила расширить поле своей деятельности и объявила о создании бренда Sandiqca. Сегодня у нее имеется собственный магазин и корнеры. Безусловный хит Sandiqca, завоевавший женские сердца – знаменитые себеты. В разработке Юзбаши они представлены как самые экологичные сумки на свете, имеют обширную цветовую палитру и украшены уникальными аксессуарами.

В ассортименте Sandiqca имеется множество различных товаров, выполненных с элементами традиционного прикладного искусства Азербайджана и современности. Это и разнообразная бижутерия, платки, керамические изделия и мн.др. Прайс лист продукции широк. Для примера: клатч ручной работы из дерева, с росписью и подкладкой из натурального бархата от Рены Юзбаши обойдется в 250 манатов.

Фотограф Земфира Махмудова также решила не ограничиваться основной профессией и попробовала себя в предпринимательской сфере. Она – основательница еще одного отечественного бренда: Folk Art.

Бизнес фотографа также основан преимущественно на изделиях ручной работы и представлен в широком ассортименте, от органического мыла до женских сумочек с самобытными авторскими принтами. В качестве ориентира по ценам приведем стоимость стакана «Армуду» от Земфиры Махмудовой в художественном обрамлении – 40 AZN.

Еще одна героиня нашего обзора – талантливый молодой художник Ульвия Мусаева. Ее картины приносят счастье и исполняют желания, о чем свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы людей, которые приобрели картины Мусаевой.

Художник работает в необычной технике. Большинство своих картин она создает исключительно при помощи пальцев рук. «Для волшебства не нужны кисти. Достаточно красок и фантазии», — считает художник.

Совсем недавно Ульвия расширила диапазон своих творческих границ и запустила линию авторских блокнотов с принтами собственных картин. Есть у этих милых и красочных блокнотов важная особенность: изготовлены они из эко бумаги.

«То есть, для производства моих блокнотов не придется вырубать деревья, все они выполнены из переработанной бумаги. Для меня это было принципиально важно, так как каждый из нас должен заботиться об экологии, и желательно не на словах!», — заявила У.Мусаева #.

Как вывод можно отметить, что покупать такие блокноты вдвойне приятно.

Да и в целом отрадно, что свою лепту в развитие малого бизнеса в Азербайджане сегодня вносят и творческие люди. Самое главное, что делают они это с любовью к своему делу.

Нам остается лишь надеяться, что цены, предлагаемые нашими творческими предпринимателями за свою продукцию, всегда будут соответствовать высокому качеству.

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