Мальта согласилась принять судно Aquarius

Мальта разрешила пришвартоваться в своем порту судну Aquarius, на борту которого находятся более 140 мигрантов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление мальтийского правительства.
«Мальта пойдет на уступки, позволив судну войти в порт, несмотря на то, что не имеет юридических обязательств на это», — говорится в сообщении.
141 мигранта, находящегося на судне, примут Франция, Германия, Люксембург, Португалия и Испания.
Ранее сообщалось, что почти 300 мигрантов с корабля высадились в Испании.
Ситуация с судном Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, обострилась в июне. Тогда Мальта и Испания отказались принять судно в своих портах, пассажиров корабля пересаживали на корабли Италии и Португалии.35 просмотров