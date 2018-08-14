Мальта согласилась принять судно Aquarius

Мальта разрешила пришвартоваться в своем порту судну Aquarius, на борту которого находятся более 140 мигрантов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление мальтийского правительства.

«Мальта пойдет на уступки, позволив судну войти в порт, несмотря на то, что не имеет юридических обязательств на это», — говорится в сообщении.

141 мигранта, находящегося на судне, примут Франция, Германия, Люксембург, Португалия и Испания.

Ранее сообщалось, что почти 300 мигрантов с корабля высадились в Испании.

Ситуация с судном Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, обострилась в июне. Тогда Мальта и Испания отказались принять судно в своих портах, пассажиров корабля пересаживали на корабли Италии и Португалии.

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