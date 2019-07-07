Мальта позволила высадиться мигрантам с немецкого судна

Власти Мальты согласились позволить всем мигрантам с немецкого спасательного судна Alan Kurdi высадиться на берег, сообщает издание Welt.
Мигранты будут незамедлительно перенаправлены в другие европейские страны, сообщили мальтийские власти после переговоров с Европейской комиссией и Германией.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой представителя армии Мальты сообщили, что власти Мальты запретили судну зайти в порт острова. Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye в пятницу обнаружило и подобрало у побережья Ливии 65 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на переполненной надувной лодке.
| 2019-07-07T20:05:57+00:00 7 июля 2019, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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