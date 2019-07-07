Мальта позволила высадиться мигрантам с немецкого судна

Мигранты будут незамедлительно перенаправлены в другие европейские страны, сообщили мальтийские власти после переговоров с Европейской комиссией и Германией.

Ранее немецкие СМИ со ссылкой представителя армии Мальты сообщили, что власти Мальты запретили судну зайти в порт острова. Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye в пятницу обнаружило и подобрало у побережья Ливии 65 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на переполненной надувной лодке.