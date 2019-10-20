Маленькая война Эрдогана

Турецкое вторжение в Сирию после визита вице-президента Майкла Пенса приостановлено. Американцы хотят воспользоваться полученным временем, чтобы вывести большую часть вооруженных курдов за пределы зоны, обозначенной целью операции «Источник мира».

Можно со всей очевидностью утверждать, что ситуация на Ближнем Востоке изменилась кардинально. Главным бенефициаром многие обозреватели считают Владимира Путина, так как он существенно укрепил свое положение в Сирии. Судя по его переговорам в Саудовской Аравии, он попытался развить успех и обозначить заинтересованность в ослаблении напряженности в регионе Персидского залива.

Сейчас не до конца ясны причины, по которым президент Дональд Трамп принял решение вывести американские войска из полосы на границе Сирии и Турции, которую контролировали курдские отряды. Это был тяжелый удар по верным союзникам США, и результаты будут сказываться довольно долго и в разных регионах. Это касается не только курдов.

Не в лучшем положении оказалась Франция. Ее войска в очерченной зоне оказались без существенной поддержки между турецкими войсками и армией Асада с его российскими союзниками. Это болезненный удар лично по президенту Эммануэлю Макрону и этого французская дипломатия не забудет и не простит.

При этом полностью из Сирии американцы не уходят, а перемещаются на юг для продолжения контроля над границей с Ираком. По заявлению Пентагона, они по-прежнему будут находиться на своей базе в Ат-Танфе на границе с Иорданией. С учетом такого положения американские части будут контролировать не только нефтегазовые поля и объекты переработки углеводородов, расположенные к востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, но и держать под прицелом установленный шиитскими формированиями пограничный переход между Сирией и Ираком в районе Абу-Кемаля.

Таким образом, курдские отряды выводятся на восточный берег реки Евфрат и о передаче под контроль воинству Асада нефтеносных районов речь не идет.

Военные аспекты турецкой операции еще предстоит до конца прояснить, поэтому остановимся на политических и геостратегических.

Так или иначе, но турецкие действия в Сирии вызвали довольно негативную реакцию. Пусть не очень материального, но морально-дипломатического свойства. Европа и арабский мир за исключением Катара выступили против. Не стоит удивляться, что такая же позиция у Тегерана.

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил Эрдогана. «Тот путь, который выбран сегодня, не пойдет на пользу региону. Мы призываем дружественную и братскую Турцию и ее правительство проявить больше внимательности и сдержанности по этому вопросу и пересмотреть тот подход, который был выбран. Турецкое руководство обеспокоено ситуацией на своих южных границах и имеет право решить этот вопрос, но мы убеждены, что на этом пути нужно сделать правильный выбор».

Недовольство иранского руководства вполне понятно и объяснимо. Оно не без оснований подозревает, что наличествует сговор между Москвой и Анкарой по разделу не только сфер влияния в Сирии, но и территориальное закрепление за ними вполне конкретных зон.

Отсюда следует, что обе страны вытесняют Иран из стратегически важного государства и обрезают для него возможность выхода через Ирак на побережье Средиземного моря. Эта давняя цель иранского руководства и оно приложило много сил и средств для ее достижения и вот, когда осталось вроде бы совсем немного ситуация изменилась и мечта отодвинулась в далекое будущее. И приложили руку к этому партнеры по астанинскому процессу, с которыми договорились обо всем. Как оказалось не обо всем.

Понятно, что призывы на турецкого президента Эрдогана практически не действуют и подкрепляют слова иранские руководители передвижением войск на границу и маневрами.

Как передает агентство ISNA, иранская армия начала военные учения на северо-западе страны у границы с Турцией, начиная от озера Урмия. И это в день начала турецкой операции «Источник мира».

Участие в маневрах принимают подразделения быстрого реагирования, мобильные и атакующие отряды. Кроме того, задействованы вертолеты, входящие в состав воздушного подразделения сухопутных войск.

Тем самым подкрепляется угроза перехода иранских войск границы при преследовании террористов. Подобный прецедент был на границе с Пакистаном. Как мы писали (http://zerkalo.az/saudovskaya-araviya-rasshiryaet-antiiranskuyu-koalitsiyu/), в начале февраля текущего года группа боевиков атаковала одну из баз Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Никшехр в провинции Систан-э-Белуджистан. В результате нападения один человек погиб, 5 получили ранения. Ответственность за нападение в обоих случаях взяла группировка «Джейш уль-Адль». В России считают, что она связана с террористической организацией «Аль-Каида».

Как передавало агентство IRNA, иранские пограничники, фактически это КСИР, приняли участие в силовых операциях на территории Пакистана. Тогда заместитель начальника региональной полиции в провинции Систан-э-Белуджистан сообщил, что в ходе спецоперации ликвидированы 2 контрабандиста и 2 человека задержаны.

Конечно, Турция — не Пакистан, но довольно раздраженное иранское руководство может пойти на жесткие меры. И в Анкаре не могут чувствовать себя в этом отношении совершенно спокойными. Вполне возможно, что отношение Ирана к турецкой операции «Источник мира» станет предметом обсуждения Эрдогана с Путиным.

Если Иран уменьшит свое присутствие в Сирии, то это выпадет на долю России. И тогда слова президента Трампа о втягивании России в сирийский конфликт подобно тому, как такое произошло с СССР и его вторжением в Афганистан.

Правительственным силам Сирии придется контролировать значительно большую территорию. Отсюда следует, что увеличится опасность столкновений с турецкими войсками и боевиками различных антиправительственных группировок. В том числе Исламского государства.

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин, террористы из непримиримых группировок активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в сирийской провинции Латакия. Как известно, в этой провинции находится главная российская авиабаза Хмеймим, которую регулярно обстреливают боевики. Так или иначе, но Москве придется усилить свою группировку в Сирии.

Далее вступает в действие географический фактор. Для поддержания группировки российских войск потребуются дополнительные и довольно значительные ресурсы. Доставка грузов морем через черноморские проливы требует как минимум хороших отношений с Турцией и завязывает в тугой узел отношения в Сирии.

За новым развитием сирийского конфликта с особым вниманием наблюдают в Израиле и Украине. Для Тель-Авива сложности в отношениях Анкары и Тегерана могут означать некоторое ослабление напряженности на северных границах. Новая фаза борьбы с ИГ заставит как Тегеран, так и Дамаск с Москвой больше сосредоточиться на новой возникшей опасности. Теперь на курдов надежды нет, и все придется делать самим.

Для Киева вопрос очень важный. Является ли Вашингтон надежным партнером или в этом появляются большие сомнения. В любой момент можно ожидать резкого разворота американской политики и увеличивается вероятность остаться в одиночестве против агрессивной России.

Почувствовавшая успех на Ближнем Востоке Москва может занять еще более жесткую позицию на предполагаемых переговорах в нормандском формате. Надежд на Берлин и, особенно на Париж нет. Так что в украинской столице серьезно готовятся к очень непростым переговорам.

Как бы не развивалась операция «Источник мира» полностью поставленных целей достичь Эрдогану не дадут. Слишком на многие интересы он покушается.

Так что главные события еще впереди.