Маленькая нужда порождает большую проблему

В I веке в Древнем Риме начался первый в истории дефицит. B поисках дополнительных доходов в казну, не всегда, кстати, законных, император Тит Флавий Bеспасиан сделал платными общественные туалеты. Его возмущенный сын будущий император Тиберий выразил несогласие с действиями своего отца. «Негоже Великому Риму получать деньги с отхожих мест», — сказал Тиберий. И тогда Bеспасиан сказал фразу, которая пережила его самого. «Деньги не пахнут», — воскликнул император.

Недавно в # обратились жители города Баку с жалобой на отсутствие в некоторых местах массового скопления граждан общественных туалетов.

«Так на площади около Центра имени Гейдара Алиева, есть только один общественный туалет. А ведь территория центра является одной из наиболее посещаемых туристами», — сообщили жители города.

Мы попросили руководителя отдела по связям с общественностью Госагентства по туризму Кенана Гулузаде прокомментировать жалобу жителей города.

«Большинство тех, кто посещает территорию Центра Гейдара Алиева, составляют не туристы, а жители столицы. Поэтому этим вопросом должны заниматься городские власти, ответственные за благоустройство города», — сказал Кенан Гулузаде.

В объединении жилищно – коммунального хозяйства Наримановского района, на территории которого находится Центр имени Гейдара Алиева, нас тоже «отфутболили».

«Мы занимаемся только бытовыми отходами. Обратитесь в Исполнительную власть Наримановского района», — посоветовали нам сотрудники объединения.

«Вопросом общественных туалетов занимается Республиканский центр гигиены и эпидемиологии», — заявили представители ИВ Наримановского района.

Сотрудники # связались с заведующим отделом Республиканского центра Зияддином Кязимовым. «Мы не можем вмешиваться в деятельность общественных туалетов. Общественные туалеты находятся в ведении объединения по озеленению ИВ города Баку», — сказал нам Зияддин Кязимов.

Однако, в объединении по озеленению нам прямо заявили: «Все общественные туалеты являются монопольной собственностью одной компании, название которой нам неизвестно».

Одной из структур, отвечающих за благоустройство города, и в том числе за общественные туалеты является ООО Bakı Abadlıq Xidməti, это была последняя надежда.

Но как заявили нам представители этой компании, они контролируют только подведомственные территории: «Это территория Торговой и некоторых парков. Никакой монополии относительно деятельности общественных туалетов в Азербайджане не существует».

Мы поговорили с работниками некоторых туалетов, странно, но они тоже говорили о какой-то компании, владеющей туалетами.

Как заявила работник, собирающая деньги у входа в туалет около станции метро «Азадлыг», для того, чтобы открыть туалет, нужно договариваться с какой – то компанией. «Эта компания владеет всеми туалетами, которые отдает в аренду», — сообщила она #.

Общественный туалет, расположенный напротив Национальной Академии Наук, тоже взят в аренду.

«Наш хозяин арендует этот туалет, у какой – то компании. Любой, кто собирается открыть общественный туалет должен договариваться с этой структурой», — сказала нам женщина, собирающая деньги у входа в туалет.

У туалета, расположенного около станции метро «Азадлыг», и у туалета, расположенного напротив Национальной Академии наук, есть одна особенность. Это вопиющая антисанитария. Если честно, туалеты их отсутствие – это всеазербайджанская проблема. Кое-как ее решили в центре города, хотя и там туалетов мало, не во всех чисто, не везде есть указатели. И человеку, незнакомому с местностью, трудно определить, где находится «облегчительное» место. А что делает человек, независимо от того турист он или местный, если приспичило и поблизости нет туалета? Правильно, бежит в кусты или за угол. Отсюда вонь и смрад, даже в центре города. Поэтому, хотите чистый город – стройте туалеты, хотите туристов – стройте туалеты. Ведь деньги не пахнут…