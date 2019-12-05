Малейка Аббасзаде высказалась об отмене второго этапа приемных экзаменов в магистратуру

Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде выразила отношение к предложению отменить второй этап приемных экзаменов в магистратуру.

Как передает Report, М.Аббасзаде сообщила журналистам, что на основании инициативы Министерства образования осуществляется анализ приема в магистратуру и ведутся обсуждения по осуществлению одноэтапной процедуры по привлечению молодых людей к занятиям наукой.

По ее словам, предложение было направлено в соответствующие структуры: «Правила пока не утверждены Кабинетом министров и соответствующими структурами. Есть определенные специальности, по которым останется второй этап. Это относится к специальностям, которые требуют письменной работы. Более точные правила можно сообщить только после утверждения правил».

Председатель ГЭЦ отметила, что результаты экзаменов каждого года обсуждаются с соответствующими структурами: «Если требуется изменение, мы его применяем. Безусловно, если изменения в правила усложняют ситуацию, они должны объявляться заранее за два года. Если эти изменения упрощают процедуру приема, их можно объявлять непосредственно до начала экзаменационного процесса.

В любом случае, новое предложение пойдет на пользу желающим стать магистрами, т.к. экзамены будут облегчены. Если подтвердятся новые правила, изменение начнут применять с 2020 года. Потому что прием документов в магистратуру начинается в феврале и марте. Сумму оплаты, предусмотренную для первого этапа экзамена, мы проанализируем и представим в Тарифный совет. Только на основе их решения возможно изменение. Пока такого предложения от нас не было», — добавила председатель ГЭЦ.