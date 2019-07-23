Мальчик из Англии увидел в Месси обычного папу

11-летний английский школьник Маккензи О’Нейл рассказал о том, как эти летом ему повезло провести время в компании семьи нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. О’Нейл, как и чета Месси, отдыхал на Карибах, сообщает sports.ru.

«Месси был со своей семьей на пляже. Я был один и пинал мяч в нескольких шагах от того места, где были они.

Его папа Хорхе бросил мне мяч и спросил, хочу ли я поиграть с ними, после чего мы в течение 45 минут играли в футбол с Тьяго (6-летним сыном Месси) и Лионелем. Тьяго — фантастический игрок для своих лет, и он не стеснялся играть. Играть с Месси было невероятным ощущением.

Жена Месси все перевела, потому что она очень хорошо говорит по-английски. Потом я плавал с Месси. Мы вышли в море на маленькой лодке и провели много времени купаясь. Он поднимал меня на плечи.

Давал ли Месси мне какие-либо советы касательно футбола? Нет, ведь он не говорит по-английски. Однако и просто посмотреть на то, насколько он искусен, уже это было для меня отличным советом.

Играть с Лео было очень весело. Он вел себя как обычный папа. Я также понял, что Месси очень нравилось видеть, как его сын играет с другими детьми», — цитирует О’Нейла Ole.