Мальбрук в поход собрался

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на оккупированных территориях Азербайджана, заявил, что цель переговоров по урегулированию карабахского конфликта – закрепление результатов, достигнутых посредством реализации Карабаха своего права на самоопределение. Об этом сообщает «Спутник-Армения».

По его словам, любое решение по урегулированию может быть принято только при «всенародной поддержке в Армении и Карабахе, так как Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Армении.

«Сегодня считаю важным представлять рабочий вариант мегапроектов, задуманных в правительстве. К 2050 году нужно довести население Армении до 5 миллионов человек, создать 1,5 миллиона рабочих мест, решить вопрос занятости 2,5 миллиона человек и устранить бедность.

Мы намерены в 15 раз увеличить ВВП Армении, иметь минимум 5 армянских технологических компаний с 10 миллиардами долларов капитала. Многие из вас спросят, а почему Карабаха нет в этих планах. Ответ очень прост: Карабах – это Армения, и все», — заявил Пашинян.

Комментируя данное заявление, экс глава МИД Азербайджана, Тофиг Зульфугаров, сказал буквально следующее: «То, что Армения ставит себе целью аннексию территорий Азербайджана, мы знали давно».

«Азербайджан должен сделать правильные выводы из всего этого. Правильные выводы – это то, что не остается места для переговорного процесса, и не только для реальных переговоров, а даже для имитации переговорного процесса. В этих условиях, ясно одно, что политика Армении направлена на возобновление военных действий, а цель этих военных действий, заключается в том, чтобы развернуть политику Армении от России в сторону Запада, тем самым нейтрализовав своих оппонентов внутри страны, которые в основном имеют пророссийскую направленность», — подчеркнул эксперт.

По его словам, Азербайджан должен обратить внимание международного сообщества на данное заявление, раскрыть истинные причины, и, главное, быть готовым к войне.

«Война происходит тогда, когда для нее созревают условия, когда противник не оставляет другого шанса. Причин для войны у Азербайджана более чем достаточно. Собственно говоря, агрессия Армении – это уже повод для войны. Сейчас же реализуется политика аннексии этих территорий.

Поэтому повод для возобновления военных действий у Азербайджана есть, но данная ситуация интересна еще и тем, что пашиняновская Армения заинтересована в военных действий — эта уникальная ситуация. Поэтому это более, чем реальность на сегодняшний день, не известны только даты», — сказал аналитик.

«Мы ни на шаг не отступим от Карабаха. Мы свою победу, хотим юридически оформить. Пусть азербайджанские власти не обманывают свое население, что идут переговоры», — вот так переводится данное заявление. Карабахский конфликт переговорным процессом не возвращается. Переговорный процесс продлевает статус-кво. Разве нам за 30 лет это не стало понятно?», — считает политолог Зардушт Ализаде и приводит в пример Палестину, переговорный процесс вокруг которой продлевает статус-кво уже 70 лет.

«То же самое происходит и здесь на протяжении 30 лет. Это будет продолжаться еще 30, а потом еще 30, а потом мировое сообщество скажет Азербайджану: «вам эти земли не нужны». Проблема в том, что качество азербайджанской политической элиты, эффективность власти ни на йоту не позволяет надеяться на то, что Карабах вернется в состав Азербайджана», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, Азербайджан не начнет войну, он будет продолжать переговоры, потому что переговоры означают укрепление статус-кво, то, чего хотят Россия и Запад.

«С другой стороны, статус-кво позволяет кормить народ сказками и продолжать воровать бюджетные деньги. Для того, чтобы начать войну, госчиновники не должны воровать. Общество должно сплотиться, стать как советский народ в 1941 году, например, но мы далеки от этого», — скептически резюмировал он.