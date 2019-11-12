Малайзия намерена добиться пересмотра решения авиарегулятора США о рейтинге безопасности

Управление гражданской авиации Малайзии намерено запросить повторный аудит со стороны Федерального авиационного управления (ФАУ) США, которое понизило рейтинг безопасности авиарегулятора страны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя ведомства Ахмада Ридзвана.

«Мы признаем некоторые недостатки в своей работе и готовы их устранить, также намерены запросить повторный аудит», — сказал он. По оценкам главы управления, «на улучшение позиций потребуется не более 12 месяцев». Он также сообщил, что объявленное в понедельник решение ФАУ касается только данного ведомства и не отразится на деятельности местных авиакомпаний, выполняющих в том числе полеты в США.(ТАСС)

| 2019-11-12T07:07:18+00:00 12 ноября 2019, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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