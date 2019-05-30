Мал золотник да дорог

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» прокомментировал доклад американской организации Rand Сorporation, в котором указаны пункты по противостоянию России.

В докладе, в частности, указывается, что США должны расширить связи со странами Южного Кавказа.

«Американцы, в принципе, будут играть здесь – Кавказ. Они констатируют, что Россия очень сильно стоит на Северном Кавказе. А вот здесь (на Южном Кавказе), сыграв на противоречиях… Они говорят о том, что Азербайджан неминуемо будет двигаться в сторону Запада. А в заключение этого сюжета я напоминаю, где находится едва ли не самое большое посольство США в мире – в Армении. Это не случайно во многом. Конечно, в фокусе там не только Армения, но и вообще весь регион. Тем не менее, и нашим армянским друзьям и азербайджанским, будьте бдительны, враг не дремлет», — сказал Андрей Ильницкий.

Для начала о «врагах». США, например, не враги Азербайджана и не были таковыми никогда. Если Россия враждует с США — это проблемы не Азербайджана. Другой вопрос, что противостояние двух держав, не всегда хорошо для приграничных государств, так как ситуация в этих странах обостряется. По сути, эти страны превращаются в объекты геополитического столкновения. На что и намекнул советник министра обороны России.

Но какие бы не были отношения у Москвы с Вашингтоном, для Азербайджана это ничего не меняет, ни в отношениях Москвы и Баку, ни Баку с Вашингтоном. Хотя несложно понять, что в таких условиях Россия будет всячески пытаться втянуть Азербайджан в свой ареал влияния. Но как говорится, желать это одно, а иметь — совсем другое.

Армения — главный союзник России в регионе. Она является членом и ОДКБ и ЕАЭС, а также имеет множество двусторонних военно-политических соглашений вне этих структур. При этом, если Россия имеет единственную военную базу на Южном Кавказе именно в Армении, то США в этой стране имеет второе по величине посольство в мире (первое в Ираке — прим.авт.). Другой вопрос, что это посольство многофункциональное, и сегодня оно занимается в большей степени Ираном.

Россия является главным военно-политическим союзником Армении в регионе, а это априори не оставляет Азербайджану выбора, кроме как идти на сближение с Западом. И чем быстрее это поймут у нас, тем лучше. Тем более, что сама Россия, понимая всю безысходность своего положения, пытается договориться с США на своих условиях. То есть сделать хорошую мину при плохой игре.

Но что Азербайджану до того, чего хочет Россия от США? С распада Советского Союза прошло 28 лет, и сейчас для Азербайджана настает ответственный период развития, когда страна должна принимать решительные меры для дальнейшего развития.

В эти дни президент США Дональд Трамп направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву два письма, в которых говорилось о расширении двусторонних отношений, а также о поддержке всех глобальных проектов, реализуемых Азербайджаном.

«США поддерживают ваши усилия, направленные на продолжение экономических реформ для привлечения иностранных инвестиций и поощрение инноваций. Экономический успех Азербайджана окажет содействие для стабильности во всем регионе», — отмечается в послании Трампа президенту Ильхаму Алиеву в связи с открытием в Баку 26-й ежегодной нефтегазовой выставки.

Трамп также подчеркнул, что Азербайджан за счет нефтегазовой добычи и реализации проекта Южный газовый коридор (ЮГК), привносит стабильность на мировом энергетическом рынке.

«Азербайджан, наладив партнерство с Туркменистаном и другими потенциальными поставщиками из стран бассейна Восточного Средиземноморья, может стать еще большим лидером. Самое время расширить успехи вашей страны», — отметил Трамп.

Американский лидер выразил также пожелание продолжить сотрудничество с Ильхамом Алиевым для мирного, демократического развития Южного Кавказа.

Возможно, данное письмо является дежурным для руководства США, но сам тон оного послания и формулировки, говорят о том, что Азербайджан не последняя страна для Вашингтона из тех, с которыми он хочет сотрудничать. Кроме того, Азербайджан играет важную связующую роль в обеспечении Европы энергоресурсами каспийского бассейна.

Но что связывает на сегодня Азербайджан с Россией? Многочисленное количество соотечественников в этой стране? Какие крупные инвестиционные программы или проекты Азербайджан осуществляет совместно с Россией? Разве что железнодорожный путь «Север-Юг», который десятилетиями строится и никак не достроится.

И что теперь делать маленькому приграничному государству? А видимо ничего, кроме как объявить войну США, и тут же сдаться, подписав акт о капитуляции. И тем самым положить конец философствованиям российского генералитета.

Шутка конечно, но в каждой шутке… Концовку додумайте сами…