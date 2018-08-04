Максим Шевченко обвинил Израиль в убийстве российских журналистов

К убийству российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центрально-Африканской Республике может быть причастна израильская сторона, заявил в эфире информагентства «Национальная служба новостей» журналист Максим Шевченко.

Ранее в Facebook Шевченко опубликовал «четвертую конспирологическую» версию гибели россиян в ЦАР. В частности, журналист отметил, что за этим убийством может стоять государство, которое «привыкло убивать своих врагов в любой точке земного шара». На предположение информагентства, является ли этим государством Израиль, чьи спецслужбы известны рядом операций по устранению противников по всему миру, Максим Шевченко ответил: «Вы сами все сказали».

Он также подчеркнул, что его коллега и друг Орхан Джемаль «занимал твердую пропалестинскую позицию и сотрудничал с палестинским движением ХАМАС», признанным террористической организацией в Израиле. В этой связи Шевченко напомнил, что соболезнования в связи со смертью Джемаля выразил глава ХАМАС Халед Машааль.

«ХАМАС очень любила Орхана, уважала», — подчеркнул Максим Шевченко, добавив также, что ранее Орхан Джемаль посещал Иерусалим, готовил репортажи, участвовал вместе с палестинцами в драках с полицейскими.

Ранее новостной портал Corbeau News сообщил, что погибшие в ЦАР российские журналисты понимали язык нападавших. По словам водителя, который перевозил россиян, преступники говорили на языке, непохожем ни на санго, ни на французский.

Напомним, во вторник, 31 июля, стало известно, что в ЦАР погибли три российских гражданина — журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. По одной из версий, они снимали документальный фильм о деятельности в ЦАР так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По другой версии — журналисты готовили материал о жизни местных жителей.

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