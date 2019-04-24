Максим Меведев: Не думаем о том, что можем вылететь из Кубка Азербайджана

Защитник «Карабаха» Максим Медведев прокомментировал поражение от «Габалы» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Азербайджана.

«Ротация состава была необходима. Каждый вышедший на поле игрок выкладывался на все 100 процентов, чтобы достичь хорошего результата. В футболе всякое происходит. Мы сталкивались с такими ситуациями, мы в силах все изменить в нашу пользу. Кубок или премьер-лига? Это два разных турнира и имеют своеобразный статус. Мы хотим быть обладателями обоих трофеев. Оба турнира важны для нас.

Что касается результата первого матча, то я бы не сказал, что счет такой уж неудобный. Мы будем играть на своем поле, к которому привыкли, там и увидим, как все сложится. У нас есть силы для этого. Не думаем о том, что можем вылететь из Кубка Азербайджана», — заявил Медведев azerisport.com.