Максим Медведев: В прошлом году в ЛЧ мы с трудом прошли «Шериф»

Защитник агдамского ФК «Карабах» Максим Медведев поделился мнением касательно предстоящих матчей плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

«В прошлом сезоне в квалификации Лиги чемпионов мы с трудом прошли «Шериф». Это действительно хорошая команда, которая имеет в наличии игроков с индивидуальным мастерством. Они уверенно действуют в атаке и обороне. Возможно, они попытаются взять у нас реванш. Мы должны быть внимательными и использовать свои моменты. Ошибки, допущенные в Лиги чемпионов, не должны повториться», — заявил Медведев.

55 просмотров