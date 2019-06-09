Максим Медведев: Нельзя было допускать таких ошибок

Капитан сборной Азербайджана Максим Медведев прокомментировал поражение от команды Венгрии (1:3) в отборочном матче ЕВРО-2020.

«Мы хорошо подготовились к встрече, знали, что в составе соперника есть физически сильные и высокорослые футболисты. Как не готовься к таким командам, все равно будут проблемы. В нашей команде нет высокорослых игроков, и мы старались показать свою игру. Что-то получалось, что-то нет. Проиграли, и нам обидно. С тренером проведем анализ встречи, чтобы подготовится к матчу со Словакией. Верю, что в той игре покажем хороший результат.

Нельзя было допускать таких ошибок, так как в нашей команде есть опытные футболисты. Но, когда уступаешь в счете, игра получается нервной и забываешь про установки тренера. Надо все 90 минут играть одинаково.

Спасибо всем болельщикам. Поверьте, не хотелось такого результата. Футбольные фанаты понимают, что, как ни старайся, уровень мастерства сказывается. Большинство наших игроков выступают в местной лиге, а венгры играют в сильнейших чемпионатах. Поэтому и есть между нами разница в классе. В любом случае, фанаты рядом с нами, и спасибо за поддержку.