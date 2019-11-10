Максим Галкин заявил, что на телевидение в России вернулись «худшие советские времена»

Телеведущий Максим Галкин во время выступления в Новосибирске рассказал о цензуре на российском телевидении. Фрагмент видео с выступления был опубликован в YouTube «Говорит Москва».

Комик заявил, что в прошлом на телевидении чаще можно было столкнуться с «политическим юмором». Он отметил, что теперь в стране существует цензура, добавив, что » не все можно говорить с телевизионного экрана».

Галкин заявил, что большую часть сетки вещания на российских телеканалах занимают новости про Украину.

По его мнению, на современное телевидение в России вернулись «худшие советские времена», когда зрителям всю информацию «разжевывают».

| 2019-11-10T17:24:47+00:00 10 ноября 2019, 19:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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