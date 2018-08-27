Макрон заявил о готовности Франции нанести удар по Сирии

Французские военные будут готовы к нанесению новых ударов по Сирии в случае нового применения Дамаском химического оружия. Об этом заявил в понедельник, 27 августа, президент Франции Эммануэль Макрон, передает Интерфакс-Украина.

«Мы продолжим действовать подобным образом, если увидим новые подтвержденные случаи применения химоружия», — сказал он в ходе выступления перед французскими послами, напомнив, что ранее Париж уже нанес удары по Сирии.

Макрон также заявил, что ожидает от Москвы и Анкары усиленного воздействия на Дамаск, чтобы подтолкнуть его к политическому решению сирийского конфликта.

«Я много в этом плане ожидаю от России и Турции», — сказал он, говоря о необходимости усиления давления на сирийское руководство.

По словам французского президента, в настоящее время Дамаск не демонстрирует стремление к политическому урегулированию.

В то же время Макрон подчеркнул, что окончательное решение сирийской проблемы должно быть политическим.

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