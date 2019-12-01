Макрон заступился за Россию перед НАТО

Главным противником НАТО является вовсе не Россия или Китай, а международный терроризм. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии юбилейного саммита НАТО, посвященного 70-летию альянса, пишет немецкая газета Bild.

Макрон стремится к более тесному сотрудничеству с Россией, отмечает газета. «Является ли Россия нашим врагом? Я не верю в это», — сказал французский президент, добавив, что хотел бы выстроить «новую архитектуру доверия и безопасности в Европе».

Профессор истории из Фрайбургского университета Йорн Леонард считает, что за словами французского президента стоит недовольство новым миропорядком, в частности, эрозией трансатлантических отношений и торговым конфликтом США и Китая. Историк полагает, что Макрон пытается понять, какую роль будет играть Франция в меняющихся внешнеполитических условиях, и ищет для своей страны новые внешнеполитические альтернативы.