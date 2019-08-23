Макрон выступил против соглашения Евросоюза с МЕРКОСУР

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что его бразильский коллега Жаир Болсонару не собирается выполнять взятых на себя обязательств по защите окружающей среды, в связи с чем Франция выступает против торгового соглашение между странами Европейского союза (ЕС) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

«Учитывая поведение Бразилии в последние недели, президент республики констатирует, что президент Болсонару солгал ему на саммите в Осаке», — приводит агентство слова источника в администрации французского лидера. По его словам, Париж полагает, что «президент Болсонару решил не выполнять свои обязательства в сфере борьбы с климатическими изменениями, а также в сфере сохранения биоразнообразия». «В этих условиях Франция выступает против соглашения с МЕРКОСУР как такового», — подчеркнули в Елисейском дворце.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории крупнейшей южноамериканской страны. Как уточняется, это примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 76 тыс. случаев по состоянию на 22 августа.

Страны МЕРКОСУР и Евросоюза в конце июня достигли соглашения о свободной торговле, переговоры о котором велись на протяжении последних 20 лет. Входящие в объединение Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай должны будут отменить пошлины в течение 10-15 лет, в то время как Евросоюз освободит от сборов экспорт из стран МЕРКОСУР сразу после вступления соглашения в силу. Для этого документ должны ратифицировать парламенты 28 стран ЕС и четырех участников южноамериканского общего рынка.(ТАСС)