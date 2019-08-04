Макрон выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Техасе и Огайо

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования американскому народу в связи со стрельбой, которая произошла в штатах Техас и Огайо.
«Я со скорбью узнал о вооруженных атаках, которые произошли в Соединенных Штатах, в Эль-Пасо и Дейтоне. Я выражаю свои соболезнования жертвам и пострадавшим, их близким и американскому народу», — написал Макрон в Twitter.
Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне, штат Огайо, в воскресенье. В результате десять человек, включая нападавшего, погибли, еще 16 пострадали. Позже местная полиция заявила, что число пострадавших из-за стрельбы в Дейтоне увеличилось до 26, пишет ria.ru.
| 2019-08-04T23:48:25+00:00 4 августа 2019, 23:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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