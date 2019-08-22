Макрон встретится с представителями Ирана перед G7

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встретится с официальными лицами Ирана в преддверии саммита G7, чтобы помочь ослабить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, сообщает агентство Рейтер.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что в пятницу намерен встретиться с президентом Макроном и своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.
«В ближайшее время, перед саммитом G7, я проведу встречи с представителями Ирана, чтобы внести ряд предложений», — приводит агентство слова французского президента.
О возможном визите Зарифа в Париж сообщал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, однако тогда он не уточнил дату.(РИА Новости)
| 2019-08-22T06:15:59+00:00 22 августа 2019, 09:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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