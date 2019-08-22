Макрон встретится с представителями Ирана перед G7

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встретится с официальными лицами Ирана в преддверии саммита G7, чтобы помочь ослабить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, сообщает агентство Рейтер

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что в пятницу намерен встретиться с президентом Макроном и своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.

«В ближайшее время, перед саммитом G7, я проведу встречи с представителями Ирана, чтобы внести ряд предложений», — приводит агентство слова французского президента.