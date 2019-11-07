Макрон: у НАТО наступает «смерть мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у НАТО наступает «смерть мозга».

Он сказал об этом в интервью, опубликованном в четверг, посетовав на недостаток координации между Европой и США и агрессивные действия одного из членов альянса, Турции, в Сирии.

«В настоящее время мы являемся свидетелями смерти мозга НАТО», – заявил французский лидер в интервью журналу Economist.

«Какая-либо координация в принятии стратегических решений между США и их союзниками по НАТО отсутствует. Ее нет. Есть нескоординированные агрессивные действия другого члена НАТО, Турции, в районе, где на карту поставлены наши интересы», – добавил он.

| 2019-11-07T16:14:36+00:00 7 ноября 2019, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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