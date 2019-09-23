Макрон считает, что отказ США от ядерной сделки с Ираном ослабляет позиции Вашингтона

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана не только не снизил напряженность в регионе за последние годы, но и способствовал ослаблению позиций Вашингтона в данном вопросе. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам президентского пула по пути в Нью-Йорк.

«Две главных действующих стороны вышли из соглашения или находятся в процессе, — приводит его слова газета Le Monde. — И хотя двигателем этого процесса стали именно США, их выход ослабляет американскую позицию, поскольку они не предлагают альтернатив».(ТАСС)

| 2019-09-23T14:28:38+00:00 23 сентября 2019, 16:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss