Макрон считает, что Индия и Пакистан должны в двустороннем порядке решить проблему Кашмира

Разногласия Индии и Пакистана по поводу Джамму и Кашмира, возникшие после упразднения особого статуса этого индийского региона со стороны Нью-Дели, должны решаться в двустороннем порядке между этими странами. Такое мнение высказал в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на совестной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Индия и Пакистан должны решать в двустороннем порядке свои разногласия. На них лежит ответственность за предотвращение ухудшения обстановки на местах, вплоть до эскалации. В то же время все усилия должны быть приложены к тому, чтобы положить конец трансграничной активности террористов», — заявил Макрон.

«Франция внимательно продолжит следить за тем, чтобы принимались во внимание права и интересы жителей с обеих сторон контрольной линии. Мы привержены принципу сохранения спокойствия, диалога, а также стабильности и борьбе с терроризмом», — продолжил он, добавив, что в ближайшие дни планирует обсудить ситуацию в региона с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Индийский премьер объяснил сложившуюся ситуацию Макрону и отметил, что «изменения, к которым [Индия] прибегла, находятся в ее суверенном праве». По словам французского лидера, Моди также «заверил [его] в твердой приверженности сохранению стабильности в регионе, предотвращении эскалации и искоренению терроризма».(ТАСС)