Макрон призвал Зеленского завершить конфликт в Донбассе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров призвал лидера Украины Владимира Зеленского принять меры для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, подобный диалог Макрон ввел в преддверии саммита в «нормандском формате», запланированного на сентябрь. Французский лидер призвал Зеленского «к скорейшему прогрессу в осуществлении мер в области безопасности и политики», которые поспособствуют ликвидации кризисной ситуации в Донбассе.

В Елисейском дворце заявили, что в ближайшие несколько недель главы двух стран и их администрации будут тесно контактировать по данному вопросу.

Кроме того, Макрон сообщил Зеленскому о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне и рассказал об итогах саммита «Большой семерки».

Также французский лидер поздравил украинского коллегу с формированием нового правительства.

| 2019-08-30T10:28:41+00:00 30 августа 2019, 10:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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