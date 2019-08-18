Макрон призвал французов отказаться от насилия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что жители страны должны преодолеть разногласия и насилие, продемонстрировав умение объединяться в важные исторические моменты. По его словам, французов должна примирить «любовь к родине».

Своё заявление 17 августа Макрон сделал на памятном мероприятии по случаю 75-летнего юбилея освобождения города Борм-ле-Мимоза, сообщает ТАСС.

Французский лидер не уточнил, о каких разногласиях говорил, но наблюдатели отнесли его слова на счёт движения «жёлтых жилетов».

Наша страна иногда сталкивается с разногласиями, и последние месяцы прошли на фоне трудных моментов разобщения, иногда насилия, которые мы должны преодолеть, — заявил Макрон.

Он добавил, что есть разные причины для недовольства граждан, хотя некоторые из них «можно оспорить», ведь «главное — уметь слушать».