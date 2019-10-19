Макрон призвал Джонсона уточнить позицию по Brexit

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона быстро уточнить позицию по выходу Королевства из состава Европейского союза. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

«Президент переговорил с премьер-министром Великобритании и отметил необходимость как можно скорее прояснить позицию [по Brexit]», — отметил источник в Елисейском дворце.

Ранее Палата общин приняла поправку об отсрочке Brexit. Эта поправка к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о достижении которой было объявлено 17 октября, сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, намеченное на вечер субботы. Ее текст предполагает, что сделка с ЕС не будет утверждена парламентариями до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для «развода» с европейским сообществом.(ТАСС)

| 2019-10-19T22:37:38+00:00 20 октября 2019, 01:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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