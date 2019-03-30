Макрон: Признание США суверенитета Израиля над Голанами противоречит международному праву

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о противоречии решения США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами международному праву.

Действие Вашингтона только способствует напряженности в регионе, приводится в коммюнике Елисейского дворца.

Заявление французского президента было сделано после встречи с королем Иордании Абдаллой II, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию, согласно которой Соединенные Штаты признают Голанские высоты частью Израиля. Подписание состоялось во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

| 2019-03-30T16:16:27+00:00 30 марта 2019, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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