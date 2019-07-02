Макрон предпримет шаги, чтобы Иран придерживался ядерной сделки

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время предпринять инициативы, чтобы побудить Иран соблюдать договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном во вторник, сообщает ТАСС.

«Президент республики с обеспокоенностью принял к сведению решение Ирана увеличить запасы низкообогащенного урана», — подчеркнули в Елисейском дворце. Там также отметили, что Макрон «подтвердил свою приверженность полному соблюдению условий ядерного соглашения 2015 года». Французский лидер призвал Иран «воздерживаться от любых дополнительных мер, которые могут поставить под сомнение его ядерные обязательства».