Макрон предложил Трампу разрешить Ирану продавать некоторые объемы нефти

Лидер Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу разрешить Ирану продавать нефть в ограниченных объемах, сообщает Blomberg со ссылкой на представителей администраций обеих стран.

После встречи Трампа и Макрона в рамках саммита G7 французский источник заявил, что Ирану, в соответствии с планом, должны разрешить продавать ограниченные объемы нефти в обмен на ряд обязательств. В их числе соблюдение СВПД, снижение напряженности в Персидском заливе и возвращение к конструктивным переговорам.

В минувшую пятницу Макрон обсудил данное предложение с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом во время встречи в Париже.

Американский источник назвал данную инициативу неудачной, поскольку ранее Трамп неоднократно высказывался против любых уступок Ирану.

Эксперты предполагают, что глава Белого дома, по всей вероятности, откажется и от предложения французского лидера.

Ранее администрация Трамп раскритиковала Макрона за попытки оказать давление на президента США перед саммитом G7 (aif.ru)