Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло

Париж готов к Brexit без соглашения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, при этом он подчеркнул, что сделает все, чтобы этого не произошло.
«Я бы хотел, чтобы мы могли прийти к соглашению. Если его не будет, это будет выход без соглашения — что называется «без сделки» или «жесткий Brexit». Выход без соглашения — мы к нему готовы. Это будет сложно, это плохо, это не то, чего бы я хотел», — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 по итогам саммита G7, пишет ria.ru.
Вместе с тем он подчеркнул, что «сделает все, чтобы этого («жесткого» Brexit) не произошло».
Макрон также отметил, что тема Brexit не обсуждалась на саммите G7 в Биаррице.
| 2019-08-26T23:47:01+00:00 27 августа 2019, 02:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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