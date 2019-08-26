Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло

Париж готов к Brexit без соглашения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, при этом он подчеркнул, что сделает все, чтобы этого не произошло.

«Я бы хотел, чтобы мы могли прийти к соглашению. Если его не будет, это будет выход без соглашения — что называется «без сделки» или «жесткий Brexit». Выход без соглашения — мы к нему готовы. Это будет сложно, это плохо, это не то, чего бы я хотел», — сказал Макрон в интервью телеканалу France 2 по итогам саммита G7, пишет ria.ru.