Макрон побил свой рекорд непопулярности

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого уровня на фоне «скандала Бенналя».

Газета Le Journal du Dimanche опубликовала опрос Французского института изучения общественного мнения (IFOP), согласно которому с 18 по 27 июля рейтинг Макрона снизился до 37%. При этом в среднем за июль действия Макрона на посту президента Франции одобряли 39% жителей.

До этого самый низкий уровень поддержки президента Франции — 40% — регистрировался в августе 2017 года, пишет eadaily.com.

Наибольшую критику в отношении президента Франции сейчас высказали сторонники «Демократического движения», «Республиканцев» и Соцпартии.

Рейтинги Макрона упали на фоне скандала с сотрудником Елисейского дворца Александром Беналлем, избившим участника первомайской демонстрации в Париже.

Это не самый низкий уровень популярности лидера Франции. Рейтинги экс-президентов Франсуа Олланда и Николя Саркози падали до 27 и 38%.

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