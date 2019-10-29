Макрон осудил нападение на мечеть в Байонне

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в южном французском городе Байонне, в результате которого два человека получили ранения.
«Я решительно осуждаю гневное нападение на мечеть в Байонне. Мои мысли — с пострадавшими. Республика никогда не будет толерантна ненависти. Для того, чтобы наказать нападавших и защитить наших сограждан-мусульман, будет сделано все», — написал французский лидер в своем аккаунте в Twitter.
Мужчина в возрасте 84 лет открыл стрельбу перед мечетью города Байонна на юге Франции. Нападавший ранил двух человек перед мечетью, затем бросил в нее зажигательное устройство и попытался бежать, но был задержан полицией. По уточненным данным, пострадавшим 74 и 78 лет.
Как сообщала газета Parisien, нападавшим оказался Клод С., который в 2015 году участвовал в местных выборах от «Нацфронта» и набрал в первом туре 17,45%.(РИА Новости)
| 2019-10-28T23:14:56+00:00 29 октября 2019, 07:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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