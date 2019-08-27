Макрон обозначил стратегию отношений с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработать совместную стратегию с Россией по космосу и киберсфере.

«Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу. К тому же в нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники не американцы», — сказал французский лидер, передает lenta.ru.

По его мнению, Парижу также необходимо пересмотреть отношения с Россией, так как без этого невозможен европейский проект, что является стратегической ошибкой. «Мы толкаем Россию либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими державами, как Китай. И это совсем не в наших интересах», — подчеркнул президент.