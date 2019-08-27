Макрон обозначил стратегию отношений с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработать совместную стратегию с Россией по космосу и киберсфере.

«Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу. К тому же в нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники не американцы», — сказал французский лидер, передает lenta.ru.

По его мнению, Парижу также необходимо пересмотреть отношения с Россией, так как без этого невозможен европейский проект, что является стратегической ошибкой. «Мы толкаем Россию либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими державами, как Китай. И это совсем не в наших интересах», — подчеркнул президент.

| 2019-08-27T15:45:22+00:00 27 августа 2019, 16:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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