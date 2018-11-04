Макрон: Новая Каледония проголосовала за то, чтобы остаться в составе Франции

Победу на референдуме в Новой Каледонии одержали сторонники ее дальнейшего пребывания в составе Французской Республики. Об этом сообщил в воскресенье в телевизионном обращении к стране президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Я рад и горжусь тем, что большинство жителей Каледонии сделали выбор в пользу Франции. Как президент страны хочу подчеркнуть, что для нас это проявление веры во Французскую Республику, ее будущее и ее ценности», — подчеркнул Макрон. «Участники референдума совершенно осознанно сделали выбор в пользу того, чтобы Новая Каледония осталась французской», — добавил он, отметив «необычайно высокую активность избирателей».

«Единственный, кто проиграл теперь, — это стремление к расколу и насилию, пренебрежению к ближним. А единственный, кто выиграл, — это процесс в пользу мира», — сказал также Макрон. Давая оценку происшедшему референдуму и ситуации в архипелаге в целом, он подчеркнул, что в решении вопроса о Новой Каледонии «не может быть иного пути, кроме диалога» и ответил «активное участие в нем всех политических сил».

«Я очень рад, что мы вместе прошли через этот исторический этап», — сказал президент, отметив, что референдум был необходим «для преодоления разногласий». «Политический процесс был проведен с высоким уровнем гласности, была гарантирована его полная законность», — подчеркнул Макрон, напомнив, что за голосованием осуществляли контроль наблюдатели от ООН и соседних государств региона. «Предвыборная кампания была проведена всеми с уважением своих политических соперников и стремлением избежать напряженности и сохранить тот мир и диалог, которые установились в Новой Каледонии в последние три десятилетия», — сказал он.

Макрон также сообщил, что правительство предложит политическим силам Новой Каледонии провести в самое ближайшее время обширные политические консультации. С этой целью в Нумеа в понедельник пребывает премьер-министр Эдуар Филипп (report.az).

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