Макрон назвал сроки восстановления Нотр-Дама

Глава Франции Эмманюэль Макрон назвал сроки восстановления собора Парижской Богоматери, передает Reuters.

По словам Макрона, Нотр-Дам восстановят в течение пяти лет.

«Мы восстановим Нотр-Дам. [Он станет] еще красивее, и я хочу, чтобы его восстановление завершилось через пять лет, мы можем это сделать», — подчеркнул Макрон.

До этого стало известно, что в результате пожара в соборе обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба. По предварительной версии, причиной воспламенения стала неосторожность во время восстановительных работ.(Газета.Ru)

| 2019-04-16T23:18:23+00:00 17 апреля 2019, 08:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss