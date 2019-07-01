Макрон назвал плохой подготовку процесса назначения на ведущие посты в ЕС

Процесс назначения на ведущие посты в Евросоюзе был плохо подготовлен, в результате чего первый день переговоров завершился провалом. Об этом заявил в бельгийской столице президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами. Процесс назначения был плохо подготовлен», — сказал он.

Как добавил французский президент, провал саммита ЕС подтверждает невозможность дальнейшего расширения Сообщества, пока в нем не пройдет глубокая институциональная реформа.

«Мы не способны договориться, даже пока нас еще 28. Поэтому я буду выступать против любых форм расширения, пока не пройдут глубокие реформы институциональных механизмов Евросоюза», — сказал он.(ТАСС)