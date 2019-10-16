Макрон надеется, что в ближайшие часы будет найдено соглашение по Brexit

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что в ближайшее часы удастся достичь соглашения по Brexit, — сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся и желаем подписать соглашение, которое будет найдено, я надеюсь, в ближайшие часы. Во всяком случае отголоски, которые есть сегодня, позитивны», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Тулузе.

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье проинформировал в среду утром коллегию еврокомиссаров о том, как проходят дискуссии по Brexit, которые призваны решить вопрос ирландской границы после отделения королевства от ЕС. На 17 и 18 октября запланирован саммит глав государств Евросоюза, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании, назначенного пока на 31 октября. При этом в ЕС рассматривают несколько вариантов развития событий – достижение договоренности и организованный Brexit, жесткий Brexit без такой договоренности или перенос даты выхода страны из союза.

| 2019-10-16T22:53:24+00:00 16 октября 2019, 23:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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