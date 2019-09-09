Макрон извинился перед премьер-министром Албании после скандала с гимном

Президент Франции Эммануэль Макрон извинился перед премьер-министром Албании Эди Рамой за ошибку с гимном перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, передает RMC.

На арене «Стад де Франс» вместо албанского гимна включили гимн Андорры. Диктор извинился за ошибку, после чего объявил, что вскоре прозвучит гимн Армении. Футболисты гостей отказались начинать матч, пока не прозвучит гимн их страны.

«Президент Макрон выразил свои искренние извинения за скандальную оплошность Французской федерации футбола с гимном! Назвав это недопустимой ошибкой и оценив реакцию наших игроков, он попросил меня опубликовать его извинения», — написал Рама в твиттере.

Встреча между сборными Франции и Албании завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, передает Газета.Ru.