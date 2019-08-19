Макрон и Путин беседовали более трех с половиной часов

На юге Франции закончились переговоры президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, они продолжались более 3,5 часа, передает РИА Новости.

После встречи начался рабочий ужин с участием глав государств.

Глава российского государства прибыл в Форт Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров, в понедельник во второй половине дня. После церемонии фотографирования на площадке перед главными воротами форта президенты перешли на террасу, где в присутствии делегаций сначала сказали вступительные слова, а затем ответили на несколько вопросов журналистов. Это шло в разрез с обычным ходом переговоров — обычно лидеры дают пресс-конференцию по их окончании.

После ответов президентов на вопросы, что заняло примерно три четверти часа, представители СМИ покинули форт и лидеры продолжали общаться в закрытом режиме. Пресс-конференции по итогам переговоров не планируется.

| 2019-08-20T00:18:49+00:00 20 августа 2019, 00:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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