Макрон и Меркель разошлись в позициях по безопасности атомной энергетики

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель разошлись в позициях по вопросу безопасности атомной энергетики во время обсуждения стратегии Евросоюза по климату. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из стран ЕС на полях саммита глав государств и правительств в Брюсселе.

«Французский президент утверждает, что атом является углеродно-нейтральным источником энергии и что каждая страна должна быть свободна в своем выборе относительно этого вопроса, — сказал он. — Чехия также выступает за признание атома безопасным источником, в то время как Германия, Люксембург и Австрия — против».

Тема климата является одной из главных на нынешнем саммите ЕС. Лидеры стран сообщества пытаются согласовать стратегию по климату, однако, по информации европейских источников, обсуждение темы может сильно затянуться, так как консенсуса пока нет.

В четверг, перед началом саммита, в евроквартале Брюсселя европейские активисты Greenpeace взобрались на металлические конструкции на фасаде здания Европейского совета «Европа» и развернули огромный баннер, изображающий желтый и красные языки пламени, как бы охватившего здание, а затем зажгли вокруг баннера файеры.(ТАСС)