Макрон хочет убедить Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

«Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс», — заявил он журналистам в поезде на пути из Токио в Киото. По его словам, на обсуждение между Тегераном и Вашингтоном ядерной программы Ирана и действий в регионе может потребоваться несколько месяцев. Президент добавил, что встреча с Трампом запланирована на пятницу.