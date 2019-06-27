Макрон хочет убедить Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке (Япония) убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

«Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс», — заявил он журналистам в поезде на пути из Токио в Киото. По его словам, на обсуждение между Тегераном и Вашингтоном ядерной программы Ирана и действий в регионе может потребоваться несколько месяцев. Президент добавил, что встреча с Трампом запланирована на пятницу.

| 2019-06-27T16:32:19+00:00 27 июня 2019, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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