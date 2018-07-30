Маккейн предложил способ «защитить» НАТО от Трампа

Американский сенатор Джон Маккейн решил законодательно запретить президенту США Дональду Трампу выйти из НАТО, сообщает новостной портал T-online.
Отмечается, что Маккейн совместно с несколькими парламентариями представил на рассмотрение законопроект, который должен сделать невозможным выход Соединенных Штатов из НАТО без одобрения сената.
По мнению Маккейна, Дональд Трамп плохо обошелся с союзниками США по НАТО, поэтому в американском правительстве «возникли сомнения в приверженности Америки Североатлантическому альянсу».
Ранее Трамп подверг сомнению необходимость коллективной обороны стран-членов НАТО, предусмотренной пятой статьей Североатлантического договора.
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