Маккейн предложил способ «защитить» НАТО от Трампа

Американский сенатор Джон Маккейн решил законодательно запретить президенту США Дональду Трампу выйти из НАТО, сообщает новостной портал T-online.

Отмечается, что Маккейн совместно с несколькими парламентариями представил на рассмотрение законопроект, который должен сделать невозможным выход Соединенных Штатов из НАТО без одобрения сената.

По мнению Маккейна, Дональд Трамп плохо обошелся с союзниками США по НАТО, поэтому в американском правительстве «возникли сомнения в приверженности Америки Североатлантическому альянсу».

Ранее Трамп подверг сомнению необходимость коллективной обороны стран-членов НАТО, предусмотренной пятой статьей Североатлантического договора.

 

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| 2018-07-30T06:58:55+00:00 30 июля 2018, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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