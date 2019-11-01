Макгрегор признал свою вину в нападении на пожилого мужчину

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор на заседании окружного суда признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре Дублина, передает ТАСС.

Как сообщает Irish Mirror, потерпевший не пришел на слушание, но принят извинения спортсмена, а также отказался от показаний против него.

Инцидент произошел в апреле 2019 года. Пожилой посетитель заведения отказался пить виски Макгрегора, после чего боец ударил мужчину по лицу. От потерпевшего спортсмена оттащили двое других посетителей бара.

| 2019-11-01T22:02:21+00:00 2 ноября 2019, 00:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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