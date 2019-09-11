Макгрегор агрессивно ответил Порье

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на заявление бывшего временного чемпиона организации в легком весе Дастина Порье.

В своем твиттере ирландский спортсмен агрессивно высказался насчет острых высказываний Порье в свой адрес.

«Я уложу тебя на канвас за 90 секунд, парень. Ты обязан произносить мое имя с большим уважением. Меня нужно боятся. Я хочу, чтобы ты заявил: «Макгрегор — это цель! Я всегда мечтал уничтожить его!» Скажи так — и я подумаю о нашей дальнейшей битве», — написал Макгрегор.

Последний бой ирландец провел 6 октября 2018 года в рамках UFC 229. Он потерпел поражение от действующего чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова удушающим приемом сзади.(Газета.ру)